Henrik Kristoffersen: »Ich hatte meine Chancen gegen Marcel«

Mit Marcel Hirscher in Skipension ist Henrik Kristoffersen dem Gesamtweltcup näher denn je. Wieso er dennoch auf ein letztes Kräftemessen gehofft hat, wie er das Leben in Salzburg genießt und wie sein eigener Abgang einmal aussehen soll.

Allein in den vergangenen zwei Wintern landeten Sie zwölfmal hinter Marcel Hirscher auf Platz zwei. Nun ist Hirscher weg, Sie sind der logische Favorit auf den Gesamtweltcup. Wie fühlen Sie sich als Gejagter?



Henrik Kristoffersen: Ich fühle mich noch immer wie der Jäger. Das habe ich immer getan. Bevor ich nicht die große Kristallkugel gewonnen habe, gibt es nichts zu verteidigen. Und der Favorit in dieser Saison ist sicher Alexis (Pinturault, Anm.), das ist ziemlich klar, er war im vergangenen Winter Zweiter im Gesamtweltcup (Kristoffersen war knapp dahinter Dritter, Anm.). Aber ich habe ein gutes Team um mich herum.



Was kann Pinturault denn besser?