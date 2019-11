Gerhard Struber: Anpfiff in einer anderen Fußballwelt

(c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram)

Via Kuchl, Liefering und Lavanttal nach Barnsley: Gerhard Struber, 42, kennt alle Tücken und Tricks der Branche. Nur, Englands Zweite Liga ist ein sehr hartes Pflaster.

Barnsley. Gerhard Strubers Fußballwelt wird dieser Tage auf den Kopf gestellt. Vergangene Woche erfüllte sich für den 42-jährigen Tiroler ein Lebenstraum: Auftritte mit dem WAC in der Europa League hatten seine Arbeit derart populär gemacht, dass der FC Barnsley mit einem „unmoralischen Angebot“ vorstellig wurde. Der Klub aus der englischen Championship, also der Zweiten Liga, befindet sich in akuter Abstiegsnot, braucht einen Retter: Struber sagte Ja und unterschrieb einen Dreijahresvertrag.