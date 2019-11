Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Kalter Frieden in der EU: Die erste Präsidentin der Europäischen Kommission tritt ein schweres Amt an. Ursula von der Leyen wird neuen Streit meiden und bestehenden beizulegen versuchen, berichtet unser Korrespondent Oliver Grimm. Mehr dazu [premium]

Was wurde eigentlich aus Türkis-Grün? SPÖ und FPÖ beherrschen unfreiwillig die Schlagzeilen. Indes steht offenbar das symbolträchtige und budgetmächtige Infrastrukturministerium im Zentrum aller Verhandlungen, wie Chefredakteur Rainer Nowak in seiner Morgenglosse schreibt. Mehr dazu

Lewandowskis Viererpack: Bayern-Stürmer Robert Lewandowski schoss beim 6:0-Auswärtssieg in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad die Tore zum 2:0, 3:0, 4:0 und 5:0 - binnen 14 Minuten.

First Lady in Baltimore ausgebuht: Donald Trump hatte die Stadt im Sommer als "Drecksloch" beschimpft. Als die First Lady dort jetzt für ein gesundes und drogenfreies Leben warb, bekam sie die Quittung. Mehr dazu