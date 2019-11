Unsaubere Geschäfte im Vatikan

Der Papst gesteht erstmals Fälle von Korruption im Vatikan ein: Teile des für die Armenhilfe gesammelten Peterspfennings waren in Londoner Luxusimmobilien gesteckt worden.

Rom. Auch wenn im Vatikan die Uhren anders laufen als im Rest der Welt, der gute alte Sparstrumpf ist auch hier nicht mehr im Einsatz. „Es ist kein Zeichen guter Verwaltung, das Geld aus dem Peterspfennig entgegenzunehmen und in die Schublade zu legen“, so Papst Franziskus. Er habe also prinzipiell nichts gegen Investitionen, aber, so der Pontifex weiter, „eine gute Verwaltung muss Geld vernünftig anlegen“.