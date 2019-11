(c) Colin Medley

„No songs of praise or thanks to give“, singt John Southworth berauschend tonlos.

John Southworth, am Samstag zum ersten Mal live in Wien, ist einer der begnadetsten Singer/Songwriter Kanadas. Sein jüngstes Album ist eine Ode an die Nacht. Eine Entdeckung.

Das Cover zeigt eine bizarr aussehende Gesellschaft auf offenem Feld. Von der Kleidung her erinnern die Menschen an Pilger. Sie starren in Richtung eines von Wäldern gesäumten Starkstrommasts, als ob sie die Herabkunft eines Messias erwarten würden . . .