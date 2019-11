Ein Großraumbüro für Arbeitslose

Erkrankung, Sucht und Schulden sind für Langzeitarbeitslose die größten Hürden bei der Jobsuche. In neuen Beratungszentren sollen sie sich ohne Druck auf den Arbeitsmarkt vorbereiten.

Wien. Eigentlich ist es ganz gemütlich hier: angenehmes Licht, ein Sofa und ein paar Schreibtische, an denen sich Arbeitslose durch Jobangebote klicken. Sogar einen Tischfußballtisch gibt es. Man nennt das hier, in der Beratungs- und Betreuungseinrichtung Itworks, den „offenen Raum“: Menschen, die kaum Chancen auf einen Job haben, sollen hier auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Oder besser: sich in einem geschützten Rahmen selbst darauf vorbereiten. Sie können sich jederzeit an die Berater wenden, wenn sie Fragen haben. Sei es zu ihrer Bewerbung, zu ihrer Pensions- oder zur Krankenversicherung.