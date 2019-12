EM-Countdown: Österreich testet gegen England

Action Images via Reuters

Der ÖFB landet den ersten Testspiel-Coup vor der Euro 2020: Harry Kane und Co. werden am 2. Juni in Wien spielen.

Der ÖFB konnte für das letzte Heimspiel des Nationalteams vor der EURO 2020 einen besonderen Test-Coup fixieren: England gastiert im Raiffeisen-Länderspiel am 2. Juni 2020 um 20:45 Uhr im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Das letzte Aufeinandertreffen Österreichs mit den „Three Lions“ liegt bereits 12 Jahre zurück. Am 16. November 2007 siegte England in einem freundschaftlichen Länderspiel in Wien durch einen Kopfball-Treffer von Peter Crouch kurz vor der Pause mit 1:0.

England, das bei der WM 2018 Platz vier belegt hat und aktuell an vierter Stelle der Weltrangliste aufscheint, bekommt es in der Gruppenphase der EM mit Vizeweltmeister Kroatien, Tschechien sowie einem Team aus dem Quartett Schottland, Israel, Norwegen und Serbien zu tun. Die Mannschaft von Gareth Southgate wird alle ihre Gruppenspiele im Londoner Wembley Stadion austragen, das auch die Bühne für beide Semifinalspiele sowie das große Finale am 12. Juli bilden wird.

Alle weiteren Spiele des Nationalteams im Rahmen der Vorbereitung auf die EM-Endrunde werden nach Fixierung bekanntgegeben.