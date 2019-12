Ausgezeichnet: Die besten Apps für das iPhone und iPad

In New York kürte Apple am Montag die herausragendsten Apps für das iPhone und iPad. Unabhängig von den Downloadzahlen wurden zwei Apps besonders hervor gehoben.

12,5 Milliarden Dollar erzielte Apple im Schlussquartal mit der Servicesparte. Ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Sparte umfasst die Kreditkarte, iTunes, Apple Music und den App Store. Zeit, die großen Gewinnbringer mit einer eigenen Veranstaltung zu ehren. Am Montag wurden in New York die besten Apps für iPhone und iPad ausgezeichnet.

Dabei ging es nicht nur um jene Anwendungen, die millionenfach auf iOS-Geräten installiert wurden, sondern vielmehr um kreative Entwicklungen. Eine Kamera-App und ein digitales Notizbuch von Moleskine stachen demnach besonders hervor.

Die Kamera-App Spectre Kamera (Lux Optics) konnte bei den iPhone-Apps die Konkurrenz abhängen. "Wenn man versteht wie die App funktioniert liefert sie sehr gute Ergebnisse", heißt es in einer der Bewertungen. Mit der App lassen sich im Handumdrehen langzeitbelichtete Fotos erstellen. Im App Store wird sie für 3,49 Euro angeboten.

Für das iPad konnte sich der Kalender- und Notizbuch-Profi Moleskine hervor tun. "Zeichnen, skizzieren und Notizen machen in einem digitalen Notizbuch", kann man mit der App, die als Abo angeboten wird. Die Kosten liegen bei zwei Dollar pro Monat oder 12 Dollar pro Jahr.

Die internationalen Charts (nach Download) bergen kaum Überraschungen, sie spiegeln jedoch die Trends 2019 wider.

Top kostenlose iPhone-Apps 2019:

YouTube

Instagram

Snapchat

TikTok - Make Your Day

Facebook Messenger

Gmail

Netflix

Facebook

Google Maps

Amazon

In Österreich sieht die Lage ein wenig anders aus. Hier zeigt sich deutlich die eingeführte Zwei-Faktor-Authentifizierung bei den Banken. Auch die umstrittene Bonuscard-App Jö ist unter den Top 3.

Top kostenlose iPhone-Apps 2019 in Österreich:

Mein ELBA-App

s Identitiy

Jö App

WhatsApp-Messenger

Instagram

YouTube

Google Maps

McDonald's

Spotify

Snapchat



Top kostenpflichtige iPhone-Apps 2019:

Facetune

HotSchedules

Dark Sky Weather

The Wonder Weeks

AutoSleep Tracker for Watch

TouchRetouch

Afterlight

Procreate Pocket

Sky Guide

Toca Hair Salon 3

Top kostenpflichtige iPhone-Apps 2019 in Österreich

Threema

PeakFinder AR

Blitzer.de

Facetune

Forest

Oje, ich wachse!

Babyphone 3G

Weather Pro

AutoSleep Schlaftracker

TouchRetouche



Top kostenlose iPhone-Games 2019:

Mario Kart Tour

Color Bump 3D

aquapark.io

Call of Duty: Mobile

BitLife - Life Simulator

Polysphere - art of puzzle

Wordscapes

Fortnite

Roller Splat!

AMAZE!!



Top kostenpflichtige iPhone-Games 2019:

Minecraft

Heads Up!

Plague Inc.

Bloons TD 6

Geometry Dash

Rebel Inc.

The Game of Life

Stardew Valley

Bloons TD 5

Grand Theft Auto: San Andreas

