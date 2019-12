Real Madrid wirbt für weltweiten Klubbewerb - und das Klima

Spaniens Rekordmeister soll sich mit einem Finanzunternehmen zusammen getan haben. In der Liga erstrahlt das weiße Ballett in Grün.

Champions-League-Rekordsieger Real Madrid will laut "Financial Times" einen weltweiten Konkurrenzwettbewerb zur Königsklasse des europäischen Fußballs aufbauen. Die Zeitung berichtete am Donnerstagabend unter Hinweis auf nicht namentlich genannte Quellen, dass Real-Präsident Florentino Perez mit dem Finanzunternehmen CVC Capital Partners entsprechende Gespräche geführt habe.

Es gehe dabei um einen weltumspannenden Klubwettbewerb, der jährlich ausgetragen werden soll. Ein Modell bestehe aus zwei Ligen mit je 20 Mannschaften. Acht dieser Mannschaften könnten die Gründungsmitglieder der Welt-Klubvereinigung WFCA sein, zu deren Präsident Perez im vergangenen Monat gewählt worden war. Das sind Real, AC Milan, Auckland City (Neuseeland), Boca Juniors und River Plate (beide Argentinien), Club America (Mexiko), Guangzhou Evergrande (China) und Mazembe (DR Kongo).

Das Finanzunternehmen soll zudem mit dem Weltverband Fifa über die Vermarktungsrechte an der aufgewerteten Klub-Weltmeisterschaft verhandeln. Nach Informationen der "New York Times" haben Konkurrenten bis zum 19. Dezember Zeit, ihre Angebote einzureichen.

Die Premiere der reformierten Klub-WM mit 24 Mannschaften findet 2021 in China statt. Das Turnier wird den Confederations Cup ersetzen, der im Jahr vor der Winter-WM 2022 in Katar aufgrund der enormen Hitze am Persischen Golf ohnehin nicht im Sommer hätte stattfinden können. Geplant ist eine Ausrichtung alle vier Jahre. CVC hielt bereits die Rechte an der Formel 1 sowie an der Motorrad-WM und ist im großen Stil in der englischen Rugby-Liga engagiert.

Das weiße Ballett spielt in Grün

Angesichts der potenziellen Reiseaufwendungen für einen solchen Bewerb, wirkt es grotesk, dass Real sich an diesem Wochenende für den Umweltschutz stark macht. Spaniens Rekordmeister wird am Samstag die Partie gegen Espanyol Barcelona in Grün statt im für Heimspiele üblichen weißen Trikot spielen. Mit der Initiative wollen die "Königlichen" ihre Unterstützung für die Weltklimakonferenz kundtun, die noch bis zum 13. Dezember in Madrid stattfindet, wie der Klub mitteilte.

Schon seit Tagen prangt an der Fassade des berühmten Bernabeu-Stadions ein riesiges Plakat, mit dem auf den UNO-Gipfel aufmerksam gemacht wird. Es soll nach Klub-Angaben bis zum Ende der Konferenz, bei der über Maßnahmen im Kampf gegen die Erderwärmung diskutiert wird, hängen bleiben.

In der spanischen Meisterschaft ist Real hinter Erzfeind FC Barcelona Zweiter, wie die Katalanen steht man bei 31 Punkten. Barca trifft am Samstag ebenfalls zu Hause auf Mallorca.

(APA/dpa)