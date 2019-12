Die Sportwelt pflegt ihre Russland-Krise

Systematisches Staatsdoping und Manipulation ist mit einer Olympiasperre allein nicht ausreichend sanktioniert. Der Skandal ist seit Jahren bekannt, bis dato liegen noch immer nicht alle Daten und Namen vor. Das werden sie vermutlich auch nie.

Es gibt Strafen, die letzten Endes eigentlich harmlos sind. Auf Russland trifft das etwa in der seit 2014 ab und wann aufköchelnden Krise rund um staatlich organisiertes Doping und der dreisten Manipulation umfassender Labordaten zu.



Die Sportmacht wird zur Strafe, das wurde am Montag von der Welt-Anti-Doping-Agentur verhängt, nach Pyeongchang 2018 auch bei den Spielen 2020 in Tokio und 2022 in Peking oder diversen Weltmeisterschaften als Nation fehlen. Das betrifft auch die Fußball-WM 2022 in Katar.