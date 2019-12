Das Gastspiel der Superlative

Champions League. Auf Salzburg und Liverpool wartet der Aufstiegs-Showdown. Wie lauten die Erfolgsrezepte? Und wo sind die Schwachstellen? Alles zum bisher größten Spiel der Red-Bull-Ära.

Salzburg/Wien. Ausgerechnet in Salzburg muss der Titelverteidiger der Champions League seine Nervenstärke unter Beweis stellen. Es ist der letzte Spieltag der Gruppenphase, und Liverpool darf sich in Wals-Siezenheim (18.55 Uhr, live, Dazn) keine Niederlage erlauben. Sonst war es das wohl mit dem Aufstieg. Salzburg muss gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen, weiß aber nach dem spektakulären 3:4 in Anfield um seine Chancen.