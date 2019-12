Bester Aktienfonds setzt auf IT und Versicherer

Der erfolgreichste Fonds Deutschlands bleibt auch 2020 bei seiner Strategie: Bits und Bytes statt Fabriken.

Bits and Bytes statt Fabrikshallen: So lässt sich das Erfolgsrezept von Deutschlands bestem Aktienfonds 2019 zusammenfassen. Die Fondsmanager des DWS Concept Platow haben dem produzierenden Gewerbe des Landes den Rücken gekehrt und lieber auf Aktien aus den Bereichen Software, IT und Versicherungen gesetzt. Dadurch hat der Fonds die Konkurrenz auf Abstand gehalten – und will das 2020 mit der gleichen Strategie fortsetzen.