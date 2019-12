Raketenwissenschaft im Fußball

(c) PA Images via Getty Images (Richard Sellers - PA Images)

GPS-Tracking von Spielern, Schuss-Ballistik, Wahrscheinlichkeiten für Pässe: Mathematiker Ian Graham berechnet Liverpools Spiel. Der Statistik-Guru ist Jürgen Klopps Ass.

Liverpool war nicht nur Salzburg in der Champions League letzten Endes eine Nummer zu groß, sondern ist derzeit auch in der Premier League das Maß aller Dinge. Der Klub führt ungeschlagen die Tabelle an, das liegt aber nicht nur an Weltklassespielern wie Mo Salah und Virgil van Dijk und Weltklassetrainer Jürgen Klopp, sondern hat noch einen Grund: Daten.