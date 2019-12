Das Plastiksackerl kann einpacken

Drucken

Kommentieren Hauptbild • Begleiter unserer Konsumgesellschaft über 50 Jahre hindurch. Das Image wurde freilich schlechter und schlechter. Bis wir es losließen. (c) Getty

Wir Kinder der Konsumgesellschaft hatten einen ständigen Begleiter: das Plastiksackerl. Die Welt wurde voll davon. Und es erzählte mehr über uns, als uns lieb war. 2020 beginnt der endgültige Abschied. Zeit, die Vergangenheit zu entpacken.

Nun war Juni 1878. Frau von Rienäcker fuhr täglich in die Stadt, um Einkäufe zu machen, und wurde nicht müde zu versichern, wie sie jetzt erst das so hoch in Gunst und Geltung stehende ,shopping‘ der englischen Damen begreifen lerne, so von Laden zu Laden zu wandern und immer hübsche Sachen und höfliche Menschen zu finden, das sei doch wirklich ein Vergnügen.“ Die offenbar shopping-süchtige Dame, die Theodor Fontane in seinem Roman „Irrungen – Wirrungen“ beschreibt, war eine der ersten Vertreterinnen des sogenannten Erlebniseinkaufs.