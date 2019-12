Neues von Türkis-Grün

Auch wenn es zuletzt kleinere Irritationen gab, die türkis-grünen Koalitionsverhandlungen gehen munter weiter.

Werner Kogler: Des woa a Foul!

Sebastian Kurz: Hat keiner gesehen. Das Licht war schon abgedreht.

Werner Kogler: Jetzt net a no . . .

Sebastian Kurz: Kleiner Scherz, okay? Jetzt sei nicht so. Ich war das jedenfalls nicht. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das irgendwelche Saboteure von der alten schwarzen ÖVP waren, die nicht wollen, dass ihr unseren Mitte-rech... – äh, Mittekurs mitträgt.

Werner Kogler: Na gut, wir als die letzten echten Christlichsozialen san do net so. Es gilt das Gebot der Vergebung.

Sebastian Kurz: Das ist ein Gebot?

Werner Kogler: Keine Ahnung.

Sebastian Kurz: Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Haben wir die Gelder für die Partnerländer aus den Fortschrittszonen des globalen Südens jetzt eigentlich schon erhöht oder nicht?

Werner Kogler: Ich hör' da so einen Unterton heraus . . .

Sebastian Kurz: Aber nein! Mir ist das ein großes Anliegen. Die Steiermark kriegt sicher was drauf. – Scherz!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.12.2019)