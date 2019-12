Der Trupp, der Probleme in der Schule abfangen soll

Wenn ein Schüler Sessel durch die Klasse wirft, können sich Lehrer in Wien seit wenigen Monaten an eine neue Stelle wenden: an die Schulkooperationsteams, die auch mit den Familien arbeiten können. Ein Besuch in der Schule.

Wien. Acht Uhr Früh in einer Volksschule in Wien. Während die Schüler zur ersten Stunde in die Klassen strömen, drängt sich in der kleinen Direktion im ersten Stock eine Gruppe von Menschen um den Tisch: die Schuldirektorin, der junge Klassenlehrer, die Beratungslehrerin, zwei Sozialarbeiterinnen. „Vor zwei Wochen gab es einen Vorfall“, sagt der Lehrer. Und beginnt zu erzählen: von dem Tag, an dem einer seiner zehnjährigen Viertklässler – nennen wir ihn Marko, denn sein wirklicher Name soll hier nicht genannt werden, genauso wenig wie jener der Schule – einen Wutanfall bekam, der darin gipfelte, dass er mit Sesseln um sich warf.