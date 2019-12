(c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Noch steht die Ministerliste nicht. Doch eine gewisse dahinter stehende Logik lässt eine Annäherung zu.

Wien. In den letzten Stunden, kurz bevor eine neue Regierung präsentiert wird, kann sich freilich noch einiges ändern. Das war immer noch so. Aber es wird natürlich auch jetzt schon darüber gesprochen im Winterpalais in der Wiener Himmelpfortgasse: über Ministerien, Minister und Ministerinnen.