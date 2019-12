Harry Styles: Dieser Teenie-Star ist gut gereift

Der 25-jährige Harry Styles, berühmt geworden als Sänger von One Direction, lässt die Welt an seinem Erwachsenwerden teilhaben.

Weltumarmender kann kein Album beginnen. Nach einem zierlichen Intro jubilieren Keyboards, Gitarren und ein Chor gleichzeitig, dann setzt Harry Styles' Stimme ein: dringlich, elegant und ziemlich sexy. „You're so golden, I'm out of my head, I know that you're scared because hearts get broken . . .“ Bald kommt Styles zum archimedischen Punkt seiner aktuellen Kunst: der Verletzlichkeit, die er angstfrei zelebriert: „I know you're scared because I'm so open.“ Der Sound dazu ist von jener leicht künstlichen Euphorie, die einst den Lauren-Canyon-Folk und den California-Pop der Mittsiebzigerjahre geprägt hat. Barney Hoskyns hat sie gut beschrieben – im Buch „Hotel California“, in dessen Untertitel von „Cocaine Cowboys“ die Rede war.