Kroatiens Premiere im Zeichen des Brexit

Der Adria-Staat übernimmt am 1. Jänner den EU-Ratsvorsitz. Doch Zagrebs gespanntes Verhältnis zu den Nachbarn erschwert das Debüt.

Belgrad/Zagreb. Zumindest die Vorschusslorbeeren der ranghöchsten Berufseuropäerin sind dem EU-Neuling Kroatien gewiss. Als „wahre europäische Erfolgsgeschichte“ preist Kommissionvorsitzende Ursula von der Leyen den Adria-Staat. Auch in Zagreb sind angesichts der erstmaligen Übernahme des Ratsvorsitzes griffige Floskeln angesagt. Er streite für eine EU, die „geeint und nicht getrennt“ auftrete, verkündet der konservative Regierungschef Andrej Plenković.



Diplomatische Süßholzraspler haben in ungewissen Zeiten immer Konjunktur. Mit Kroatien hat ausgerechnet das jüngste Neu-mitglied den erstmaligen Abschied eines EU-müden Altmitglieds unter denkbar schlechten Vorzeichen über die Bühne zu bringen: Im Zeichen des Brexit übernimmt Kroatien am 1. Jänner den Ratsvorsitz. Gleichzeitig überschatten nationalistische Töne im Präsidentschaftswahlkampf und der Dauerstreit mit den Nachbarn das Debüt.