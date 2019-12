Die Babenberger: Wir und die anderen

(c) Gerhard Trumler, Imagno, Picturedesk

In der Zeit der Babenberger-Dynastie entstand in Österreich erstmals so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ein neues Buch über Ostarrichi und seine Nachbarn.

Weinend und allein, in Trauer und Asche, sitzt Österreich da. Es war ein Admonter Mönch, der diesen Trauergesang nach dem schrecklichen Ereignis vom 15. Juni 1246 niederschrieb. In einer Schlacht an der Leitha war der Landesherr, der Babenberger-Herzog Friedrich II., den man damals den „Streitbaren“ nannte, im Kampf gegen die Ungarn gefallen. Ein männlicher Erbe fehlte, es gab nur eine Schwester und eine Nichte Friedrichs. Bald würde sich das Ehekarussell zu drehen beginnen.