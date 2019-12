Haaland wechselt zu Dortmund

Das Wettrennen um Salzburg-Sturmtalent Erling Braut Haaland ist entschieden. Garantierte Spielzeit, Gehalt und Stadion mit 80.000 Zuschauern gaben den Ausschlag für den BVB.

Borussia Dortmund hat den Coup gelandet: Sturm-Talent Erling Braut Haaland wechselt von Salzburg zum BVB. Wie die beiden Klubs am Sonntag bekannt gaben, unterschreibt der 19-jährige Norweger beim deutschen Bundesligisten einen Vertrag bis Sommer 2024. Dortmund nutzte laut Angaben des "kicker" eine Ausstiegsklausel im Vertrag von Haaland, wodurch der Stürmer um 20 Millionen Euro zu haben war.

"Trotz vieler Angebote absoluter Topklubs aus ganz Europa hat sich Erling Haaland für die sportliche Aufgabe beim BVB und die Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, entschieden. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt", wurde Dortmunds Vorsitzender der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke, auf der Klub-Website zitiert.

Haaland war nach seiner Verpflichtung im Sommer 2018 erst im vergangenen Jänner nach Salzburg gekommen. Er machte im Herbst mit 28 Toren in 22 Pflichtspielen auf sich aufmerksam. In der Champions League schrieb der 1,94-m-Mann acht Tore an.

"Ohne Ausstiegsklausel wäre seine Verpflichtung im Sommer 2018 für den FC Red Bull Salzburg niemals möglich gewesen. Wir wünschen Erling viel Glück auf seinem weiteren Weg, der ihn - davon bin ich überzeugt - noch sehr weit führen wird", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund in einer Aussendung.

Die Entscheidungsfindung

Zuvor hatt die „Bild"-Zeitung berichtet, dass RB Leipzig das Nachsehen hatte. Grund für die Entscheidung soll zum einen sein, dass Leipzig ihm aufgrund der Konkurrenzsituation im Angriff keine Einsatzgarantie versichern könne. Außerdem würden sich die Gehaltsvorstellungen des 19-Jährigen außerhalb des Leipziger Gefüges bewegen. Haaland war vor rund zwei Wochen zu Besuch in Leipzig. Das Gesamtpaket für seinen Transfer (Ablöse, Gehalt, Prämien, Berater) soll sich laut Angaben der "Bild" bei 80 Millionen Euro bewegen.

Haaland besuchte Dortmund bereits vor einigen Tagen, um sich vor Ort einen Eindruck vom BVB und dessen Trainingszentrum zu verschaffen. "Da war von Anfang an das Gefühl, dass ich unbedingt zu diesem Klub wechseln, diesen Weg gehen und in dieser unglaublichen Dortmunder Atmosphäre vor mehr als 80.000 Zuschauern Fußball spielen will."

300 Millionen Euro aus Transfers lukriert

Haaland ist damit der teuerste Transfer eines österreichischen Clubs. Salzburg hat sich in den vergangenen Jahren europaweit einen

Namen gemacht, wenn es um die Entwicklung von Talenten geht. Diese

Philosophie hat seit 2014 Transfererlöse von ca. 300 Millionen Euro eingebracht. Der vor eineinhalb Jahren um fünf Millionen Euro von Molde geholte Haaland ist der vorläufige Höhepunkt.

(APA)