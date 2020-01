Das Scheitern der Patrioten

Für New England endet die Saison schon im Wild-Card-Game. Ist damit auch die Karriere von Superstar Tom Brady vorbei?

Boston. NFL-Titelverteidiger New England Patriots ist in den Playoffs schon in den Wild-Card-Spielen ausgeschieden. Das Team um den sechsmaligen Super-Bowl-Champion Tom Brady unterlag mit 13:20 gegen die Tennessee Titans und kassierte damit die erste Playoff-Heimniederlage seit 2012.

Für Brady, 42, der nur 20 seiner 37 gespielten Pässe an den Mann brachte, war es womöglich das letzte Spiel im Dress der Patriots. Nach dieser Saison ist er vertragslos. Er sagt: "Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht." Es sei aber "ziemlich unwahrscheinlich", dass er seine Laufbahn beenden werde.

Mann des Spiels war Derrick Henry, der für die Titans einen Touchdown erzielte und mit 182 Rushing Yards einen Club-Rekord aufstellte. Tennessee trifft in den Divisional Playoffs auf die Baltimore Ravens.

Die Houston Texans eliminieren die Buffalo Bills in der Wild-Card-Runde mit einem 22:19-Heimsieg nach einem Overtime-Thriller.

(Fin/dpa)