„Wembley-Tor“-Goalie Hans Tilkowski verstorben

Der deutsche Fußball trauert um Hans Tilkowski. Der einstige DFB-Teamgoalie starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit.

Dortmund. Der deutsche Fußball trauert um Hans Tilkowski. Der einstige DFB-Teamgoalie starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit, wie sein früherer Club Borussia Dortmund am Montag unter Berufung auf Tilkowskis Familie bestätigte. Sein Name ist eng verknüpft mit dem legendären Wembley-Tor aus dem WM-Finale von 1966.

Obwohl der Ball wohl nicht in vollem Umfang die Linie überschritt, entschied der Schweizer Referee Gottfried Dienst damals auf Tor. Das ebnete den Engländern den Weg zum 4:2-Erfolg über Deutschland und brachte den Keeper des BVB um den größten Erfolg seiner Karriere. Tilkowski brachte es auf 39 Länderspiele und gewann mit Dortmund 1966 den Europacup der Cupsieger. Als Trainer coachte er von 1970 bis 1982 Werder Bremen, 1860 München, 1. FC Nürnberg, 1. FC Saarbrücken und AEK Athen.