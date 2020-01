Grüne Minister setzen auf E-Auto, Fahrrad und Fußgänge

Alma Zadic, Ulrike Lunacek, Rudolf Anschober, Leonore Gewessler und Werner Kogler auf dem Weg zur Angelobung der neuen türkis-grünen Regierung am Dienstag, 07. Jänner 2020, in der Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg in Wien.

APA/ROBERT JAEGER