Lylit: Lieder nach geheimen Regeln

Sängerin Lylit hat die vielleicht beste Pop-Stimme Österreichs. Nun triumphiert sie mit ihrem eigenwilligen, späten Debütalbum „Inward Outward“.

Ihr vermeintlicher Durchbruch, ein Vertrag mit dem ehemaligen Motown-Mann Kedar Massenburg, entpuppte sich als Falle. Statt in den USA Karriere zu machen, auf einem Label, bei dem R&B-Größen wie Keith Sweat und En Vogue veröffentlicht haben, war die gebürtige Oberösterreicherin Eva Klampfer, die unter dem Künstlernamen Lylit firmiert, im Niemandsland gefangen. Produzent Massenburg verweigerte die Veröffentlichung ihrer Lieder, die vier Alben hätten füllen können. Dabei hat er die bei Elfi Aichinger an der Jazzuni Linz ausgebildete Sängerin zunächst aufgrund einer ihn überzeugenden, selbst gebrannten CD unter Vertrag genommen. Einzig eine EP kam heraus, die in einigen Airplay-Charts hoch hinaufschoss.