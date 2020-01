Für die gute Sache ist's nie zu spät

Wir bringen euch den Segen, viel Glück auf euren Wegen. Gesundheit und Kraft im Neuen Jahr, wünschen euch Caspar, Melchior und Balthasar.“ – Oh, waren das herzerhebende erste Jännertage: In der Sternsingeraktion bis 6. Jänner gingen die Heiligen Drei Könige um, sagten ihre Sprüche auf und sammelten Geld für Gutes. Und heuer war in unsrem Ort südlich von Wien unser Bub dabei! Als Melchior, und brutal stolz. Mami war Begleiterin seiner Gruppe. Sagenhafte 28 Königsgruppen gab's in dem Ort, wo das Gemeindeleben noch funktioniert. Am Ende waren gut 20.00 Euro gesammelt, für ein Projekt zugunsten von Kindern in Kenia. Wie viel bundesweit zusammenkam, ist noch unklar; 2019 waren es 17,6 Millionen Euro. Der Autor dieser Zeilen darf sich übrigens per Urkunde bestätigt „Ehrenkönig“ nennen, weil er als Koch eine Sternsingergruppe zu Mittag daheim für den langen Marsch gestärkt hat.

Am Donnerstag kam eine Meldung aus Brüssel: Die Botschaft der Sternsinger sei „hochaktuell“, sagte Othmar Karas, Vizechef des EU-Parlaments (ÖVP). Da kommt er aber früh drauf, drei Tage nach Dreikönig! Tja, die EU ist echt hochaktuell am Puls der Zeit. Na, tun wir ihm nicht unrecht: Erst am Mittwoch hatten ihn Sternsingerinnen aus Vorarlberg besucht und Glück gewünscht. Und für die gute Sache ist es nie zu spät. (Man kann unter sternsingen.at übrigens noch spenden.) (wg)

