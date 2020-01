Kindheit im globalen Medienrausch

Die medialen Welten von Kindern sind heutzutage geprägt von ihrer globalen Vermarktung. Geografische, historische und kulturelle Bezüge gehen dabei verloren.

Elsa hat das Zepter wieder fest in der Hand. Die Eiskönigin aus dem Disney-Film „Frozen“ regiert längst nicht nur auf den Kinoleinwänden rund um den Globus, sondern auch in unzähligen Kinderzimmern. Und sie ist kein Einzelphänomen. Paw Patrol, Harry Potter, Pokémon, Mia and me – Kindheit ist im 21. Jahrhundert untrennbar mit spezifischen Medienangeboten verknüpft und hochgradig kommerzialisiert.