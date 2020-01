So funktioniert das System Xi

Xi Jinping ist Chinas mächtigster Führer seit Mao Zedong. Der 66-Jährige regiert mit Instinkt, Ideologie und Kontrollwut.

Es gibt wohl kaum einen Staatspräsident, dessen Wahrnehmung sich im In- und Ausland derart stark unterscheidet wie jene von Xi Jinping: In China inszeniert sich der 66-jährige Parteichef als „gütiger Vater“, der seiner Bevölkerung in außenpolitisch stürmischen Zeiten den Weg weist. Im Westen jedoch steht Xi Jinping vor allem für die Schattenseiten der chinesischen Regierung: die massenhafte Internierung der muslimischen Minderheit in Xinjiang, den autokratischen Umgang mit Dissidenten, die soziale Überwachung.