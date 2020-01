Diese vier Aktien dürften heuer einen starken Auftrieb erhalten

(c) REUTERS (Bryan Smith)

Die Anleger blicken optimistisch in die Zukunft.

Auch wenn derzeit an der Börse laute Party herrscht, die Kraft liegt auch bei der Geldanlage in der Ruhe. Diese vier Aktien bieten sich als aussichtsreich an.

Was für ein Börsenstart im neuen Jahr! Gar nicht so einfach, besonnen zu bleiben angesichts dieser euphorischen Höhenflüge. Bei den US-Leitindizes löst ein Rekordhoch das andere derzeit ja fast schon im Tagestakt ab. Die Europäer gehen es zwar etwas gemächlicher an. Aber auch hier hat etwa der deutsche MDAX, der 60 Großfirmen umfasst, die nach Marktkapitalisierung den 30 großen DAX-Werten folgen, einen historisches Hoch erklommen. Nur der DAX, Europas wichtigstes Barometer, braucht noch ein wenig.