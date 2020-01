Bei ihrer Rückkehr auf dem Flughafen Wien-Schwechat wurden die „Helden von Brüssel“ gebührend empfangen.

1. Reporter: Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite! Wie hält man das aus – 14 Stunden am Stück im Zug?

1. Abgeordneter: Nun ja, also wir haben auf der Strecke Brüssel–Straßburg ja schon ein wenig Erfahrung sammeln können.

2. Abgeordneter: Und die Sitzungen dauern ja auch oft so lang. Also fast.

3. Abgeordnete: Und die ÖBB haben uns hervorragend unterstützt.

4. Abgeordnete: Wobei mir das Konzept ÖBB an sich ja ein wenig zu nationalistisch ist. Ich bin da ganz klar für die Vereinigten Eisenbahnen von Europa.

2. Reporter: Und dieses Rattern und Ruckeln in finsterer Nacht – das hat Ihnen gar nichts ausgemacht?

5. Abgeordnete: Na, angenehm ist das nicht, wie Sie sich vorstellen können. Als Nettozahler stellt man sich da schon die Frage, ob das wirklich sein muss . . .

6. Abgeordneter: Aber wenn man es dann geschafft hat, ist man voll mit Endorphinen.

7. Abgeordnete: Einmal im Leben muss man das auf jeden Fall gemacht haben! (oli)

Reaktionen an:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2020)