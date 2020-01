Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten

Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Coronavirus erreicht Bayern: In Deutschland ist erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Es handelt sich um einen Mann aus dem Landkreis Starnberg. Der Patient sei in gutem Zustand und werde isoliert, hieß es. Die chinesischen Behörden veröffentlichten indes neue alarmierende Zahlen: Die Zahl der Toten stieg innerhalb eines Tages auf 106, die Gesamtzahl der Erkrankungen auf 4515. Mehr dazu.

Trump stellt Nahost-Plan vor: US-Präsident Donald Trump will heute, gemeinsam mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, seinen lange erwarteten Nahost-Plan vorstellen. Man werde sehen, ob sich der Plan durchsetze, sagte der US-Präsident: "Wenn er es tut, wäre das großartig. Und wenn nicht, dann können wir auch damit leben.“ Mehr dazu.

Rendi-Wagner lässt Führungsdebatte kalt: SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner lässt die nach der Burgenland-Wahl entfachte Führungsdebatte in der SPÖ kalt. Von einer vom dortigen Landeshauptmann und Wahlsieger Hans Peter Doskozil angeregten Kurskorrektur in der Sicherheitspolitik hält sie wenig, betont sie in der "ZiB 2" klarmachte. Mehr dazu.

Kickl trifft AfD-Spitze: FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl besucht heute die Fraktion der rechtspopulistischen "Alternative für Deutschland" im Deutschen Bundestag. Für 12 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit den AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland geplant, teilte die FPÖ mit. Am Abend will Kickl einen Vortrag zum Thema "Europa ohne Grenzen?" halten. Mehr dazu.

Der Skandal ums Burgtheater hat sein vorläufiges Ende gefunden: Silvia Stantejsky, kaufmännische Geschäftsführerin von 2009 bis 2013, wurde nicht rechtskräftig zu zwei Jahren bedingt sowie einer Schadensgutmachung von rund 319.000 Euro verurteilt. Ist jetzt alles gut? Nein, schreibt Karl Gaulhofer in der Morgenglosse.

