Doskozils Kuba, Kurz' Heimat

Doskozils Kantersieg bestätigt das Rezept, das schon Kurz half: einmal ein wenig weiter rechts, einmal ein wenig weiter links und viel Wählerkontakt.

In den sozialdemokratischen Lofts in den Wiener Innenstadtbezirken dürfte Sonntagabend eine ähnlich depressive Stimmung wie zuletzt beim Wahlsieg von Sebastian Kurz geherrscht haben. Hans-Peter Doskozil, Rechtsausleger der SPÖ, hat einen Kantersieg gefeiert: Der ehemalige Polizist holte sich die Absolute. Man muss schon länger in die Geschichte zurückgehen, um einen aus Sicht der SPÖ so erfolgreichen Wahlabend zu finden.