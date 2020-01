Sieben Matchbälle abgewehrt: Federer steht im Halbfinale

Roger Federer konnte das Match gegen Tennys Sandgren im letzten Moment noch drehen. Nun trifft der Schweizer auf Titelverteidiger Novak Djokovic oder Milos Raonic.

In einem Fünf-Satz-Krimi hat sich Roger Federer gegen Tennys Sandgren ins Halbfinale der Australian Open gekämpft. Und das, obgleich zunächst viel gegen den als Nummer drei gesetzten Schweizer sprach: Nach einem 6:2 preschte der US-Amerikaner vor (2:6, 2:6). Es folgte ein Tiebreak 7:6(8) und der finale fünfte Satz, den Federer mit 6:3 für sich entscheiden konnte. Umgerechnet bedeutet da: Federer wehrte sieben Matchbälle ab.

Im Halbfinale des ersten Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres trifft Federer nun entweder auf Titelverteidiger Novak Djokovic (SRB-2) oder Milos Raonic (CAN-32).

Nach dem Match gab sich Federer demütig: "Man muss manchmal etwas Glück haben", sagte er. "Ich habe das heute eigentlich nicht verdient, aber stehe dennoch hier ... und bin sehr glücklich."

Er habe in seinem Leben schon eine Menge Tennis gespielt, meinte der 38-Jährige. Heute habe er allerdings mit Schmerzen im Leistenbereich gehabt. "Ich hasse es eigentlich, Verletzungspausen zu nehmen und so eine Schwäche zu zeigen", räumte er ein. Im Laufe des Matches seies besser geworden.

"I think I got incredibly lucky."



Luck or not, here's how @rogerfederer assessed his performance to advance to the #AO2020 semifinals.#AusOpen pic.twitter.com/MK8UDBxT9o