Mona Lisa in Street-Art-Stil

Urban Art hat sich zur eigenständigen Kunstrichtung entwickelt, die auf dem Kunstmarkt heiß begehrt ist. Artcurial macht sogar eigene Auktionen.

Berühmte Bilder aus Rubik-Würfel, das ist eines der Markenzeichen des französischen Urban-Art-Künstlers Invader oder auch Space Invader. Der Rubik-Würfel, bei uns besser bekannt als Zauberwürfel, zog in den 1980ern eine ganze Generation in seinen Bann. Invader arbeitete ursprünglich mit Mosaiksteinen, mit denen er überall auf der Welt Bilder von Figuren des Videospiels Space Invader – daher auch sein Pseudonym – aus den 1970ern anbrachte. Sobald er ein Werk abgeschlossen hatte, nannte er es Invasion und machte mithilfe von Karten und Büchern auf den Ort des Werks aufmerksam.



Invader begann mit dieser Art von Werken 1998 in Paris und weitete sein Schaffen nach und nach weltweit aus. Ab 2004 experimentierte er für seine Bilder mit dem Zauberwürfel und startete den, wie er es nennt, Rubik-Kubismus. Im Zuge seiner Arbeit mit dem Zauberwürfel begann er mit der Serie „Rubik Master Pieces“ bei der er bedeutende Werke der Kunstgeschichte neu interpretierte.