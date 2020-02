(c) REUTERS (FRANCOIS LENOIR)

Abtritt nach rechts? Ungarns Premier Viktor Orbán will sich nicht von EVP-Kollegen wie der Kommissionschefin Ursula von der Leyen ins innenpolitische Handwerk pfuschen lassen.

Fidesz-Chef denkt über Konkurrenz zur Europäischen Volkspartei nach.

Budapest. Am 3. Februar verkündete EVP-Präsident Donald Tusk eine Verlängerung der seit März 2019 geltenden „Suspension“ der Mitgliedschaft von Ungarns Regierungspartei Fidesz in der christdemokratischen Parteienfamilie. Denn in Budapest habe sich „nichts geändert“. Eine vollwertige Rückkehr werde es absehbar nicht geben, zumindest „so lange ich EVP-Vorsitzender bin“.