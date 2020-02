Man denkt, in Österreich stünden wenige Junge vielen Alten gegenüber. Im Arbeitsmarkt stimmte das nie. Umso weniger, wenn ihn die Babyboomer verlassen.

Es war ein Aufschrei, als 2018 das US-amerikanische Pew Research Center herausfand, dass die Millennials (22 bis 37 Jahre alt) in den USA in puncto Größe alle anderen Altersgruppen in der Workforce überholt hatten. 35 Prozent der Erwerbstätigen machten sie damals aus.