Ferdinand Porsche hat das historische Eisrennen in Zell am See wiederbelebt und dabei versucht, der Generation „Greta“ gerecht zu werden.

Es ist ungewöhnlich leise. Nur das kratzende Geräusch der Reifen ist auf der gefrorenen Strecke zu hören, als der 761 PS starke, elektrisch angetriebene Porsche Taycan über die künstlich erzeugte Eispiste flitzt.