Rendi-Wagner, eine echte Politikerin

(c) APA/ROLAND SCHLAGER

Die SPÖ-Chefin nimmt den Weg kopfüber durch die Wand und will sich die Unterstützung der Parteibasis holen, wenn sie die der Partei-Alphas schon nicht hat. Das ist riskant und beeindruckend zugleich.

Suggestivfragen waren schon immer die Spezialität der österreichischen Sozialdemokraten. Im roten Wien wurden die Wähler regelmäßig gefragt, ob die Sonne scheinen und das Sozialnetz sicher gespannt bleiben soll. Etwa 2010 mit bedeutenden Fragen wie: „Sind Sie dafür, dass die U-Bahn am Wochenende auch in der Nacht fährt?“ Oder: „Sind Sie dafür, dass in Wien die Möglichkeit geschaffen wird, neue Hausbesorgerinnen einzustellen?“ Sonderbarerweise stimmten die Bürger den großzügigen Plänen der Bürgermeister-Partei zu.