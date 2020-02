Boris der Baumeister

Dass Boris Johnson ein begnadeter Politiker ist, ist nach seinem Blitzaufstieg zum Regierungschef Großbritanniens unbestritten. Nun hat er die Chance zu beweisen, dass er nicht nur erfolgreich Kampagnen bestreiten, sondern auch sinnstiftend regieren kann.

Ist Boris Johnson dazu verdammt, stets den Clown zu geben? Au contraire. Wer die Performance des ehemaligen Bürgermeisters von London verfolgt hatte, konnte sich während seines Aufstiegs zum Regierungschef Großbritanniens keineswegs sicher sein, dass Johnson seine neue Rolle mit dem dafür benötigten Ernst anlegt. Die früheren Eskapaden - etwa der Hochseilakt während der Olympischen Spiele in London - hatten eine slapstickhafte Anmutung, die in der Downing Street unangebracht wäre. Doch wie die ersten Monate als Prime Minister beweisen, ist Johnson in erster Linie Politiker und in zweiter Linie Humorist. Anders ausgedrückt: Seine Pointen sind nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck.

Dass er die hohe Kunst des unterhaltsamen Schwurbelns nach wie vor beherrscht, beweist er immer wieder aufs Neue. Sei es, wenn es darum geht, mit den Worten „bung a bob for a Big Ben bong“ für Spenden zu werben; sei es, wenn es um das Abwägen der Vor- und Nachteile des Ausbaus der Hochgeschwindigkeitstrasse nach Norden Großbritanniens geht, die in Phasen 1, 2A und 2B eingeteilt ist - was Johnson bei der Vorstellung der Regierungspläne folgendermaßen tat: „2B or not 2B, that is not the question."

Woran seine Vorgängerin Theresa May krachend gescheitert ist, ist Johnson spielend leicht gelungen: Britische Regierungspolitik ist wieder amüsant. Ob seine Amtszeit in die Annalen der britischen Geschichte als transformativ eingehen wird, lässt sich ebenfalls mit einem Ja beantworten: Boris Johnson ist und bleibt der Premierminister, der Großbritannien aus der EU geführt hat. Was nun kommt, muss sich noch weisen, denn den amüsanten Worten müssen bald konkrete Ergebnisse folgen, denn Großbritannien gleicht nach dem Brexit einer politischen Großbaustelle. Ob Boris der geeignete Baumeister ist? An seinen Taten wird man ihn erkennen...