The Eye of the Tanner

Leider hatte Airbus keine Lust, Tanners Einladung zu folgen. Aber sie will weiterkämpfen.

„Airbus wird mich noch kennenlernen“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Leider hatte dann Airbus keine Lust, Tanners Einladung zu folgen. Aber sie will weiterkämpfen.

Tanner: (ring-ring!) Hebt endlich ab und lernt mich kennen!

Airbus-Hotline: Willkommen bei Airbus! Für die Bestellung von Fliegern drücken Sie die 1, für politische Zuwendungen die 2, wenn Sie ein Problem mit unseren Produkten haben, nennen Sie ein Stichwort. Außer, Sie sind Frau Tanner, dann bleiben Sie in der Leitung.

Tanner: Jetzt reißt mir aber der Geduldsfaden! Abheben!

Airbus-Hotline: Sie haben „Abheben“ gewählt. Wenn Ihre Eurofighter nicht abheben, drücken Sie die 1, wenn Sie politische Zuwendungen von der Bank abheben wollen, die 2, und wenn Sie Klaudia Tanner sind, bleiben Sie einfach in der Leitung.

Tanner: Klagen werde ich euch. Klagen, fort mit euch!

Airbus-Hotline: Sie haben „Klagenfurt“ gewählt. Wenn Ihre Eurofighter höchstens bis Klagenfurt fliegen, dann sind Sie wohl Klaudia Tanner. Bleiben Sie diesfalls in der Leitung.

Tanner: Ja, Kruzifix noch einmal, ich gehe gleich in die Luft!

Airbus-Hotline: Sie haben „Gehe gleich in die Luft“ gewählt, also funktionieren Ihre Flieger einwandfrei. Vielen Dank, dass Sie uns auch weiterhin vertrauen, Frau Tanner! Biep! (aich)

Reaktionen an: philipp.aichinger@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.02.2020)