Das schwarze Gold der Gruben: Ein Abgesang auf das fossile Zeitalter

Aus der Perspektive des Steinkohlebergbaus lässt sich eine ganze Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte von 1750 bis heute erzählen.

Ein Hirte übernachtete neben seinem Lagerfeuer. Am Morgen waren die Holzscheite niedergebrannt, dennoch gab die Feuerstelle Wärme. Er fand beim Erwachen unter der Asche kleine schwarze Steine, die rot glühten. Er hatte durch Zufall Kohle entdeckt. An der Erdoberfläche war sie leicht abzubauen, doch an die großen Mengen, tief unten, kam man viel schwerer. Der Mensch erfand den Bergbau, eine dunkle und gefährliche Arbeit. So ähnlich beginnen die mythischen Geschichten über die Entdeckung der Kohle. Sie entstand aus Sumpfwäldern, die vor rund 300 Millionen Jahren durch Sand- oder Gesteinsschichten abgedeckt wurden. Unter Druck und Hitze entstanden Steinkohleschichten, mal kleine und waagerechte Lagerstätten, mal mächtige, zerklüftete, unregelmäßige Flöze, mal nahe der Oberfläche, mal viele Hundert Meter in der Tiefe.