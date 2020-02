(c) REUTERS (ALEXANDER DRAGO)

FLOTUS und POTUS in Indien: Melania und Donald Trump setzen auf „Diplomatic Dressing“, dabei gibt es noch Luft nach oben.

Oranger Teint, von hinten nach vorne gekämmtes Haupthaar und eine überlange Krawatte. US-Präsident Donald Trump hat gleich mehrere Markenzeichen, an denen er leicht zu erkennen ist. Für den Staatsbesuch in Indien ist er jetzt ein wenig von seiner Uniform abgewichen, denn er zeigte sich in einer kanariengelben Krawatte.