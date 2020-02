Führerscheinflucht in die Steiermark

Das Geschäftsmodell lockt Leute aus ganz Österreich in die Fahrschule Thermenland: Wer den Führerschein machen will, wohnt auch für diese Zeit gleich in der Fahrschule. Die Konkurrenz sieht das kritisch.

Graz. Im Gang stehen voll behangene Wäscheständer, ein paar junge Leute lehnen an den Türen vor ihren Mehrbettzimmern und unterhalten sich. Nebenan in der Gemeinschaftsküche wird gerade an einem eckigen Tisch gefrühstückt, es gibt Nutella, Toastbrot, Bananen und Müsli. Kaffeegeruch liegt in der Luft. Alles sieht aus wie in einer Jugendherberge – tatsächlich ist es aber die Fahrschule Thermenland im südsteirischen Bairisch Kölldorf.