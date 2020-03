Tanz der Genome

(c) SSPL via Getty Images (Science & Society Picture Librar)

Die Gene der Mitochondrien erneuern sich rascher als die des Zellkerns, das könnte folgenreich sein für Artbildung, Reproduktion – und Männer.

The Good, the Bad and the Ugly. Das sind die gängigen Hypothesen, die eines der größten Rätsel der Evolution lösen sollen, das der sexuellen Reproduktion. Durch sie vermehrt sich nur die Hälfte der Population, sie muss also starke Gründe haben. Entweder den, dass sie genetische Vielfalt schafft („the Good“), oder den, dass sie üble Mutationen wegschafft („the Bad“), oder den, dass der ewige Rüstungswettlauf mit Parasiten nicht verloren geht („the Ugly“).