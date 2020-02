Bundesliga: Heute fällt die Vorentscheidung fürs Meister-Play-off.

Rapid. Grünweiß will die Meistergruppe der Bundesliga als Tabellendritter in Angriff nehmen. Zwei Runden vor Ende des Grunddurchganges ist daher ein Heimsieg gegen Mattersburg am Sonntag (17 Uhr, live, Sky) unerlässlich. „Wir nehmen Mattersburg ernst, weil sie im Frühjahr ungeschlagen sind und wollen die Ersten sein, die sie besiegen“, sagt Dietmar Kühbauer.