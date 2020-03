Österreich in Nations League gegen Norwegen mit Haaland

Außerdem trifft das ÖFB-Team auf Nordirland und Rumänien. Zur WM 2022 in Katar geht es über die Nations League diesmal nicht direkt.

Österreich trifft in der zweiten Auflage der Nations League auf Norwegen, Nordirland und Rumänien. „Losfee“ Rafael van der Vaart zog das ÖFB-Team bei der Auslosung in Amsterdam aus Topf eins in Gruppe 1. Die sechs Spieltermine sind im September, Oktober und November 2020.

Wie schon bei der Premiere im vergangenen Jahr tritt die Mannschaft von Franco Foda in der Liga B, also der zweithöchsten Leistungsklasse, an. Dem Gruppensieger winkt der Aufstieg in die Liga A.

„Es ist eine sehr ausgeglichene Gruppe, was auch die FIFA Weltrangliste zeigt. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich alles unternehmen, um hier eventuell den ersten Platz zu belegen“, erklärte Teamchef Foda. „Aber wie auch schon bei den vorherigen Auslosungen bin ich der Meinung, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleiben wird."

Die Topduelle lauten Niederlande gegen Italien (Gruppe 1), Titelverteidiger und Europameister Portugal gegen Weltmeister Frankreich (Gruppe 3) und Spanien gegen Deutschland (Gruppe 4).

Kein WM-Ticket, sondern Chance auf Play-off-Teilnahme

Komplizierter gestaltet sich der Weg zur WM-Endrunde 2022 in Katar. Im Gegensatz zur EM-Qualifikation, in der der Nations-League-Gruppensieg die Chance auf ein direktes Ticket zur Endrunde bot, winkt diesmal kein Fixplatz. Vielmehr dürfen nur die zwei besten Gruppensieger, die es nicht über die reguläre Qualifikation schaffen, im Play-off mit den zehn WM-Quali-Gruppenzweiten antreten, die über drei Pfade jeweils mit Halbfinale und Endspiel die letzten drei WM-Tickets ausspielen.

Die Gruppen im Überblick:

Liga A:

Gruppe 1: Niederlande, Italien, Bosnien, Polen

Gruppe 2: England, Belgien, Dänemark, Island

Gruppe 3: Portugal, Frankreich, Schweden, Kroatien

Gruppe 4: Schweiz, Spanien, Ukraine, Deutschland

Liga B:

Gruppe 1: Österreich, Norwegen, Nordirland, Rumänien

Gruppe 2: Tschechien, Schottland, Slowakei, Israel

Gruppe 3: Russland, Serbien, Türkei, Ungarn

Gruppe 4: Wales, Finnland, Irland, Bulgarien

Liga C:

Gruppe 1: Montenegro, Zypern, Luxemburg, Aserbaidschan

Gruppe 2: Georgien, Nordmazedonien, Estland, Armenien

Gruppe 3: Griechenland, Kosovo, Slowenien, Moldau

Gruppe 4: Albanien, Weißrussland, Litauen, Kasachstan

Liga D:

Gruppe 1: Färöer, Lettland, Andorra, Malta

Gruppe 2: Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

