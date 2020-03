Schwarzer Montag: Europas Börsen stürzen ab

Der DAX in Frankfurt stürzte zu Handelsbeginn um mehr als acht Prozent ab, der ATX in Wien gar um neun Prozent. Ein „Schwarzer Montag“ bahnt sich an, nachdem die Börsen in Asien tiefrot sind.

Panik hat die Börsen am Montag erfasst. Neben einer immer stärkeren Furcht vor den Folgen der Coronavirus-Epidemie sorgte ein möglicher Ölpreiskrieg für Angst und Schrecken. Händler sprachen angesichts des aktuellen Börsencrashs von einem "schwarzen Montag". Der DAX sackte gleich zum Handelsstart deutlich unter die Marke von 11.000 Punkten. Der ATX stürzte anfangs um neun Prozent ab. Am Ölmarkt brach der Preis um 30 Prozent ein und damit so stark wie seit fast 30 Jahren nicht mehr.

Im frühen Handel ging es für den deutschen Leitindex zuletzt um 6,95 Prozent auf Talfahrt. Damit fiel er auf 10.739,97 Punkte. Die Gewinne aus dem vergangenen Jahr sind damit wieder weg. Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sprach von einem "regelrechten Blutbad". Zum Kampf gegen Corona komme jetzt noch der Ölpreiskrieg dazu. "Anleger fliehen aus allem, was Risiko hat." Die Kurse von Bundesanleihen stiegen zugleich deutlich, und auch der Euro legte zu und wird wieder über 1,14 US-Dollar gehandelt. Auch er gilt als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten.

Mit Panik reagierten die Anleger zum einen auf den Anstieg der Infektionswelle mit dem neuartigen Coronavirus und der ebenfalls steigenden Sterberate. In Italien etwa, das in Europa am stärksten von der Virus-Epidemie betroffene ist, stieg die Zahl der Todesfälle binnen 24 Stunden sprunghaft an. Große Teile Norditaliens sind inzwischen abgeriegelt. Rein und raus darf man nur noch im Notfall oder aus Arbeitsgründen. In Deutschland steht die Absagen von Großveranstaltungen kurz bevor. In Frankreich sind Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen inzwischen verboten.

Andererseits schockiert, dass nach den gescheiterten Verhandlungen von Ölförderstaaten am Freitag nun der Streit zwischen Saudi-Arabien und Russland über die künftige Fördermenge eskaliert. Angeblich erwägt Saudi-Arabien, seine Fördermenge in den kommenden Monaten zu erhöhen.

Nachrichten zu einzelnen Unternehmen oder Bilanzen spielten angesichts des so ausgelösten Ausverkaufs von Aktien so gut wie keine Rolle. "Alles wird vom Crash überschattet", sagte ein Händler. In der DAX-Familie gab es keine Gewinner. Die am heftigsten betroffene Branche war die der Rohstoffe mit mehr als 10 Prozent Verlust. Doch auch die Versicherer, Banken und der Kapitalgütersektor brachen zwischen 7 und 8 Prozent ein.

Im DAX wurden die Aktien der Deutschen Bank von den Anlegern verschleudert. Sie brachen als Schlusslicht um 15 Prozent ein und erreichten bei 5,61 Euro ein Rekordtief. Steil abwärts ging es auch für die konjunktursensiblen Papiere der Autobranche. Der bereits durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie den Wandel in Richtung Elektromobilität schwer gebeutelte Sektor büßte 6,7 Prozent ein. Im DAX brachen die Anteile von Daimler um 10 Prozent ein, gefolgt von VW mit minus 8,5 Prozent, Conti mit minus 7,7 Prozent und BMW mit minus 7 Prozent.

OMV verliert mehr als 10 Prozent

In Wien litten unter den fallenden Ölpreisen die Aktien des heimischen Öl- und Gasriesen OMV. Sie sackten um mehr als zehn Prozent auf 30,67 Euro ab. Für die Anteilsscheine des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) ging es gar um massive 13,54 Prozent auf 28,10 Euro zurück - sie verzeichneten am Vormittag die größten Verluste im ATX, dessen Verluste sich auf sechs Prozent reduzieren konnten.

Aber auch die beiden Bankenschwergewichte des heimischen Leitindex zeigten sich deutlich unter Druck: Die Titel der Ersten Group rasselten um 5,73 Prozent auf 25,19 Euro nach unten. Raiffeisen Bank International gaben um satte 7,46 Prozent auf 15,69 Euro nach.

Auch an anderen europäischen Leitbörsen gab es massive Kurseinbrüche. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.00 Uhr mit minus 6,87 Prozent oder 221,93 Punkte bei 3.010,14 Einheiten tief in der Verlustzone.

Börse Mailand stürzt ab

In London sackte der FTSE-100 dramatisch um 7,06 Prozent oder 456,24 Einheiten auf 6.006,31 Punkte ein. Noch dramatischer nach unten ging es wegen der Corona-Ängste in Mailand, der italienische FTSE MIB-Index sackte um bis zu 11,2 Prozent auf ein 14-Monats-Tief von 18.469 Punkten ab. Besonders steil bergab ging es für die italienischen Banken - der Branchenindex verlor zeitweise 13 Prozent und notierte mit 6.588 Zählern so tief wie seit Juli 2016 nicht mehr.

Auch die Anleihen des hoch verschuldeten Landes flogen in großem Stil aus den Depots. Die Rendite der zehnjährigen Titel kletterte im Gegenzug auf 1,362 Prozent von 1,079 Prozent. Das ist der größte Anstieg seit knapp zwei Jahren.

Ein Insider sagte, die Börsenregulierungsbehörde in Italien (Consob) beobachte die Situation. Laut den Vorschriften können die Behörden Leerverkäufe auf eine Aktie untersagen, wenn der Kurs an einem Tag um mehr als zehn Prozent fällt.

Experten gehen davon aus, dass die Viruskrise enorme Folgen für die Wirtschaft des südeuropäischen Landes hat. "Italien hat im vierten Quartal 2019 ein negatives Wirtschaftswachstum von minus 0,3 Prozent verzeichnet, und eine technische Rezession scheint unvermeidlich", sagte Deutsche-Bank-Anlagestratege Gerit Heinz. "Wir gehen davon aus, dass die Volatilität weiter anhalten wird." Ein weiterer Grund für den Absturz an den Börsen sei auch der am Wochenende eskalierte Ölpreiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland. Italien riegelte im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus Regionen und Städte im Norden des Landes ab.

Bereits im asiatischen Handel wurden aufgrund dieser Entwicklungen klare Abschläge an den Finanzmärkten verzeichnet. Der Nikkei-225 in Tokio rutschte um mehr als fünf Prozent ab; der australische ASX gab gleich um mehr als sieben Prozent nach. Den Blick auf die USA gerichtet, werden auch an der Wall Street starke Kurseinbußen erwartet: Der Future auf den Dow Jones signalisierte Abgaben in Höhe von 1.300 Punkten.

Anleiherenditen auf Tiefstwerten

Angesichts von Coronavirus, Ölpreisverfall und Kursrutsch an den Börsen flüchten Großanleger in sichere Anlagen und nehmen dafür auch Negativzinsen in Kauf. Die Österreichische Benchmarkanleihe erreichte am Montag mit minus 0,5 Prozent einen historischen Tiefstwert, teilte die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) auf Anfrage der APA mit.

Davor war der Tiefstwert für die 10-jährige Benchmark-Anleihe der Republik Österreich am 28. August 2019 bei minus 0,47 Prozent gelegen. Allerdings sei der Markt stark in Bewegung, die Kurse ändern sich laufend, so ein OeBFA-Sprecher. Auch die 100-jährige Anleihe der Republik Österreich bringt aktuell nur mehr 0,34 Prozent Rendite, am Freitagnachmittag waren es noch 0,51 Prozent. Auch das ist die historisch niedrigstes Rendite für diese Anleihe.

Österreichs Anleihen sind nicht alleine betroffen. Auch in Ländern wie Deutschland und den Niederlanden gaben die Renditen deutlich nach. Die Rendite zehnjähriger deutscher Anleihen fiel um 0,13 Prozentpunkte auf minus 0,846 Prozent. Besonders stark stiegen die Kurse von US-Anleihen. Bereits am Freitag hatten die US-Staatspapiere deutlich zugelegt. Insbesondere langlaufende Anleihen legten weiter kräftigt zu. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen sank auf ein Rekordtief von 0,5 Prozent.

Dagegen wurden italienische Staatsanleihen zu Beginn der Woche massiv verkauft. Hier stieg die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen um 0,22 Prozentpunkte auf 1,29 Prozent.

Auch am Devisenmarkt setzten Anleger auf sichere Häfen. Neben dem Euro profitierten der Schweizer Franken und der japanische Yen. Währungen von Ländern, die stark vom Rohöl abhängig sind, gerieten dagegen unter Druck. So fielen norwegische Krone, der kanadische Dollar aber auch der US-Dollar.

Auch der Goldpreis legte im frühen Handel zu. Das Edelmetall stieg auf mehr als 1.700 Dollar je Feinunze. Das ist der höchste Stand seit Dezember 2012.