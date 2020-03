18'48'': Das Coronavirus und die Märkte

Die Märkte reagieren deutlich auf das sich nun auch in Europa so rasch ausbreitende Virus Sars-Covid-19. Grund zur Panik besteht deswegen nicht, betont Christoph Boschan, der CEO der Wiener Börse am 28. Februar. Durchaus besorgter ist Boris Groendahl, der Chef des Wien-Büros der Nachrichtenagentur Bloomberg. Anna-Maria Wallner spricht mit beiden über die wirtschaftliche Lage im ohnehin schon konjunkturschwachen Jahr 2020 und zieht Parallelen zu ähnlichen pandemieartigen Virus-Ausbreitungen. Anhören gleich hier oder im Podcast-Catcher Ihrer Wahl.