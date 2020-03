Kommunalwahlen im Schatten des Coronavirus

In Frankreich finden am 15. und 22. März in rund 35.000 Städten und Dörfern Kommunalwahlen statt.

Paris. Trotz Coronakrise werden in Frankreich am 15. und 22. März in rund 35.000 Städten und Dörfern Kommunalwahlen stattfinden. Die Angst vor einer Ansteckung und die Restriktionen, die bereits in mehreren Gegenden in Kraft sind, werden sich aber auf Wahlbeteiligung und Ausgang auswirken.