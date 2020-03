Sky zeigt kostenlos zwei Runden der deutschen Bundesliga

(c) imago images/Rene Traut (Rene Traut via www.imago-images.)

"In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen", findet der Geschäftsführer des Pay-TV-Senders. Die Konferenz der deutschen Bundesliga wird am Samstag und Sonntag frei empfangbar.

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich wegen der aktuellen Entwicklungen rund um die Verbreitung des Coronavirus zu einer außergewöhnlichen (Werbe-)Maßnahme entschieden. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich wird die Konferenz der deutschen Bundesliga am Samstag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag auf Sky Sport News HD frei empfangbar sein. Dies gilt vorerst für zwei Runden.

"In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können", sagte Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung des Bezahlsenders, am Donnerstag.

Auch Klassiker Dortmund gegen Schalke dabei

Am Samstag wird Sky ab 14.00 Uhr neben dem Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 auch die Partien zwischen dem 1. FC Köln und FSV Mainz 05, RB Leipzig gegen den SC Freiburg und TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC zeigen.

Am Sonntag ab 13.00 Uhr wird die Zweitliga-Konferenz ausgestrahlt mit den Spielen SV Wehen Wiesbaden gegen den VfB Stuttgart, Hannover 96 gegen Dynamo Dresden und FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg. Die Spiele sind in Deutschland im Fernsehen bei Sky Sport News HD live, digital auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen.

Bei allen Spielen ist kein Publikum im Stadion zugelassen.

In Österreich können die Fans zusätzlich zur linearen Übertragung auf dem 24-Stunden-Sportnachrichtensender die Live-Übertragungen auch im frei empfangbaren Livestream von Sky Sport News HD auf www.skysportaustria.at/live/ die Spiele ansehen.

(APA)